3. İSTENİLMEDİĞİ HALDE TAVSİYE VERMEK

Narsistler bir anda en iyi restoranları önermeye başlayabilir veya ebeveynlik hakkında bilgiçlik taslayabilirler. Bunlar normalde bahsedilebilecek konular ancak bunu yaparken ortamdaki herkesten daha bilgili olduklarını ima edecek şekilde tavsiye verildiğinde bu durum narsistlik belirtisi haline gelebilir. 2017’de Psikoloji’de Sınırlar dergisinde yayınlanan araştırmaya göre narsistlerde belirgin bir üstünlük kompleksi bulunuyor. Bu yüzden de istenilmediği halde tavsiye vererek kişiye yardım etmek yerine şişirilmiş benlik duygularını ifade edebilirler.