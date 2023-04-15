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Haberler Sağlık
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Kenya'da "sebebi bilinmeyen hastalık" nedeniyle 4 kişi öldü

Kenya'da nedeni henüz tespit edilemeyen hastalık yüzünden 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

Kenya'da
AA

Kenya Sağlık Bakanlığı, ülkenin Kakamega bölgesinde salgın hastalığın patlak verdiğini açıkladı.

Açıklamada, henüz tespit edilemeyen hastalık sebebiyle 4 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Salgında dünden itibaren 627 kişinin etkilendiği kaydedilen açıklamada, bu kişilerin 7 ayrı sağlık merkezinde tedavi gördüğü belirtildi.

Açıklamada, hastalığın ateş, karın ağrısı, istifra ve ishal gibi belirtilerinin olduğu bildirildi.

Salgın nedeniyle iki okulda eğitime ara verilirken hastalıkla ilgili incelemenin devam ettiği kaydedildi.

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