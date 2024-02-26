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        Haberler Spor Motor Sporları Kerem Kazaz, Türkiye Ralli Şampiyonası tarihine geçti - Motor Sporları Haberleri

        Kerem Kazaz, Türkiye Ralli Şampiyonası tarihine geçti

        2024 Oyman Atabay Sezonunun ve Petrol Ofisi Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı Sarıkamış Rallisi geçtiğimiz hafta sonu (23 – 25 Şubat) Kars Sarıkamış'ta gerçekleştirildi. Kerem Kazaz elde ettiği galibiyetle Türkiye'de ralli sporu tarihine de adını yazdırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 10:55 Güncelleme: 26.02.2024 - 10:55
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        Türkiye Ralli Şampiyonası'nda bir ilk!
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        2024 Oyman Atabay Sezonunun ve Petrol Ofisi Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ilk yarışı Sarıkamış Rallisi geçtiğimiz hafta sonu (23 – 25 Şubat) Kars Sarıkamış’ta gerçekleştirildi.

        Tosfed’in liderliğinde ve Eksi36 Spor Kulübü organizasyonunda, karlı ve buzlu zeminde 3 gün boyunca koşulan bu zorlu yarışın galibi henüz 18 yaşına yeni girmiş ve 3 hafta önce ehliyet sahibi olmaya hak kazanmış genç sporcu Kerem Kazaz ve Litvanyalı copilotu Andris Malnieks oldu.

        Parkur Racing adına yarışan Kerem Kazaz, sezonun ilk yarışında elde ettiği bu galibiyetle Türkiye’de ralli sporu tarihine de adını yazdırdı. Bu galibiyeti ile Kerem Türkiye’nin yarış kazanan en genç sporcusu olmakla birlikte, girdiği ilk yarışı birincilikle bitiren ilk sporcusu da oldu!

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        Kazaz'ın 24 saniye ardında geçen yılın şampiyonu Castrol Ford Team Türkiye'den Ali Türkkan-Burak Erdener ikinci olurken, GP Garage My Team’den Ümit Can Özdemir-Kutay Ertuğrul'un üçüncü sırada yer aldı.

        Kerem Kazaz’ın bundan sonraki yarışı 8 – 9 Mart’ta, İspanya Süper Ralli Şampiyonası’nın sezondaki ilk yarışması Lorca Rallisi olacak.

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