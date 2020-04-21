Kerkük'te sokağa çıkma yasağında esnekliğe gidildi - KERKÜK

Kovid-19'la mücadele için oluşturulan kriz masası tarafından yapılan açıklamada, vakalarda artış olmaması nedeniyle gündüzleri sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı ifade edildi.Sokağa çıkma yasağının hafta sonları tüm gün, hafta içi saat 18:00- 06:00 arası uygulanacağı bildirildi.Kentin tüm girişlerinin kapalı kalacağı, sadece gıda maddelerin girişlerine izin verileceği duyuruldu.
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