Kerkük'te sokağa çıkma yasağında esnekliğe gidildi - KERKÜK

AA

Kovid-19'la mücadele için oluşturulan kriz masası tarafından yapılan açıklamada, vakalarda artış olmaması nedeniyle gündüzleri sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı ifade edildi.Sokağa çıkma yasağının hafta sonları tüm gün, hafta içi saat 18:00- 06:00 arası uygulanacağı bildirildi.Kentin tüm girişlerinin kapalı kalacağı, sadece gıda maddelerin girişlerine izin verileceği duyuruldu.