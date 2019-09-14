'Keşfet'e 12 bin fotoğraf başvurdu



Türk Hava Yolları (THY) tarafından düzenlenen "3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması"na başvurular sona erdi.

Dünyanın her yerinden profesyonel ve amatör fotoğrafçılara açık olan yarışmaya, yaklaşık 12 bin fotoğrafla katılım sağlandı.

Başvurular Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nun (TFSF) web sitesinde kapalı devre toplandı. Beş profesyonel fotoğrafçıdan oluşan uluslararası jüri toplantısına kadar fotoğrafları kimse görmedi.

FIAP ve GPU gibi uluslararası fotoğraf sanatı federasyonlarıyla TFSF çatısı altında düzenlenen yarışmanın birincisi 12 bin, ikincisi 6 bin, üçüncüsü 3 bin dolar değerinde uçak biletinin sahibi olacak.

Kazananlar, 26 Eylül'de Zorlu PSM'de düzenlenecek törenle ödüllerine kavuşacak.