Show TV'nin izleyenleri geçmişe götüren dizisi Keşke Hiç Büyümeseydik’in 4. bölüm tanıtımı yayınlandı. Hulusi’nin ölümüyle Ferdi’nin evi satma planlarına devam ettiği tanıtımda Necati’nin mahalleye cep telefonu getirdiği yıllar ekrana geliyor. Ferdi mimarlığı kazanan Serpil’i, “Okul yerine beni tercih etsin, onu dünyanın en mutlu kadını yapayım!” sözleriyle zor bir seçim yapmak zorunda bırakıyor. Duygusal hikayesi, usta oyuncu kadrosuyla 30 yıllık bir zaman diliminin konu edildiği Keşke Hiç Büyümeseydik her Pazar Show TV’de ekrana geliyor.

KEŞKE HİÇ BÜYÜMESEYDİK 4. YENİ BÖLÜM FARGMANI

KEŞKE HİÇ BÜYÜMESEYDİK 3. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Keşke Hiç Büyümeseydik’in geçtiğimiz Pazar akşamı ekrana gelen 3. bölümünde kalabalık dağılıp evde kimse kalmayınca Serpil babasının son günlerdeki yalnızlığını daha fazla anladı. Çocuklar babalarının yıllardır gözü gibi baktığı, bakım ve tamirini ihmal etmediği guguklu saatin olmadığını fark etti. Saatin maddi değerini duyan Ferdi ise kimseye fark ettirmeden saati soruşturmaya başladı. Ufuk ve Sadık arasındaki gün geçtikçe tırmanan gerilime son vermek isteyen Serpil, iki kardeş arasındaki buzları eritmek istedi. Anılarındaki o eski hallerine geri dönmeleri için iki kardeşi buluştursa da Ufuk ve Sadık, barışmaya yanaşmadı. Necati, Ufuk ve Sadık’ın sünnet olduğu zamanlara geri dönülen bölümde Ufuk, Serpil’in teklifiyle baba evine dönmeyi kabul etti.

KEŞKE HİÇ BÜYÜMESEYDİK 3. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yapımcılığını MinT Prodüksiyon’un üstlendiği, senaryosunu Birol Güven - Murat Aras - Eray Yasin Işık’ın yazdığı, yönetmen koltuğuna Mustafa Uğur Yağcıoğlu’nun oturduğu Keşke Hiç Büyümeseydik’in oyuncu kadrosunda Ege Aydan, Burcu Kara, Açelya Akkoyun, Murat Kılıç, Deniz Celiloğlu, İrfan Kangı, Yeliz Kuvancı, Demet Gül, Arda Esen, Melisa Doğu, Gülin İyigün, Sadri Alışık, Özge Akdeniz, Erkan Baylav, Rabia Toprak, Caner Nalbantoğlu, Yılmaz Gökgöz, Eda Akalın, Eray Yasin Işık, Ersin Arıcı, Seymen Aydın, Zeynep Anacan, Sebahat Adalar, Serkan Özel, Kevork Türker gibi güçlü isimler yer alıyor.

Keşke Hiç Büyümeseydik’in yeni bölümü 30 Eylül Pazar saat 23.15’te Show TV'de!

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