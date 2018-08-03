Khimki - Avangard Kursk rakamlar

Khimki ve Avangard Kursk, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Rusya FNL maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 16:00. 3 puanlı Khimki 14. sırada bulunuyor, Avangard Kursk 4 puana sahip ve 12. sırada. Ev sahibi Khimki, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Avangard Kursk, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 264 kodlu maçı oynayanlar; Khimki galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Avangard Kursk galibiyet oranı 0.00.

Khimki son hafta oynanan Tom Tomsk maçında 3-1 kazandı.

Avangard Kursk ise Baltika Kaliningrad maçında 1-0 yenildi.

Khimki, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 1 gol yedi.

Avangard Kursk, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Avangard Kursk 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ