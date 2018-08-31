Khimki - Rotor Volgograd maçı istatistikleri

Rusya FNL maçında Khimki ile Rotor Volgograd, 31 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Khimki 12 puanla 9. sırada, Rotor Volgograd 6 puanla 18. sırada bulunuyor. Khimki son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Rotor Volgograd son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 209. İddaa'da Khimki kazanır 2.20, berabere biter 2.80, Rotor Volgograd kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Khimki önceki hafta Tom Tomsk mücadelesinde 3-1 kazandı.

Rotor Volgograd ise Sibir Novosibirsk karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Khimki, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Khimki, kendi sahasında 4 gol attı, 5 gol yedi.

Rotor Volgograd, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Rotor Volgograd, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

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