Haberler Gündem KIDEM TAZMİNATI SON DURUM 2023 | Kıdem tazminatı kalkacak mı? TÜR-İŞ'ten kıdem tazminatı açıklaması!

TÜR-İŞ'ten kıdem tazminatı açıklaması: Kıdem tazminatı kalkacak mı? Çalışanları yakından ilgilendiren kıdem tazminatı gündeme geldi. Kıdem tazminatına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bunu istişarelerle, işçi ve işveren dengesi içinde ve özellikle işçi kesiminin temsilcileri, sendikalarla istişare içinde bu konuya yaklaşmak." ifadelerini kullandı. İşte 2023 kıdem tazminatında son durum... Habertürk Giriş: 19.09.2023 - 13:05 Güncelleme: 19.09.2023 - 13:05 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Kıdem tazminatı son dakika gelişmeleri, çalışanlar tarafından yakından takip ediliyor. Orta Vadeli Program'ın toplumun hemen tüm kesimleriyle istişare edilerek hazırlandığını dile getiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz; para, maliye politikaları ve yapısal reformlarla refahı toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırmayı hedeflediklerini açıkladı. Kıdem tazminatı konusunda da açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Burada hükümetlerimizin yaklaşımı şu. İşçi kesiminin temsilcileriyle, istişare içinde bu işi sonuçlandırmak." ifadelerini kullandı. Kıdem tazminatına ilişkin son açıklama ise Türk-İş tarafından geldi. İşte Türk-İş'in kıdem tazminatı açıklaması...

2 Şurada Paylaş!







TÜRK-İŞ'TEN KIDEM TAZMİNATI AÇIKLAMASI Türk-İş, kıdem tazminatının özüne yönelik herhangi bir düzenlemenin işçilerin verimliliğini ve çalışma motivasyonunu olumsuz etkileyip, iş barışını bozacağı uyarısında bulundu. Türk-İş Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, Orta Vadeli Programın (OVP) Fiyat İstikrarı ve Finansal İstikrar bölümünde öncelikli reform alanı olarak düzenlenmek istenen "İkinci Basamak Emeklilik Sistemi"nin işçilerde önemli bir endişe ve rahatsızlığa yol açtığı belirtildi.