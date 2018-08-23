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Kerem Kılıçdaroğlu, düğün hazırlıklarına başladı.
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Kılıçdaroğlu ailesinde düğün hazırlığı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, 1 Eylül'de dünyaevine girecek. Vatani görevini Sivas'ta yaparak mart ayında terhis olan Kerem Kılıçdaroğlu, Ankara'da gerçekleştirilecek düğünle kimyager Mine Alşan ile evlenecek.

23.08.2018 - 11:50 | Güncelleme: AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, 1 Eylül'de düzenlenecek törenle dünyaevine girecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu oğlu Kerem'i evlendirmeye hazırlanıyor.

Güney Kore'de "Siyasette Kayırmacılık" üzerine doktora yapan Kerem Kılıçdaroğlu, geçen yıl Türkiye'ye dönerek 2009'dan bu yana birlikte olduğu Mine Alşan'la evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

Çift, geçen yıl nisan ayında Mine Alşan'ın memleketi Trabzon'da sade bir törenle aile arasında nişanlanmıştı.

Nişan sonrası vatani görevi için Sivas'a giden Kerem Kılıçdaroğlu, Temeltepe Askeri Kışlası'nda kısa dönem askerlik yaptı.

Mart ayında terhis olan Kerem Kılıçdaroğlu, düğün hazırlıklarına başladı.

Kurban Bayramı sonrasına bırakılan düğünün 1 Eylül'de yapılması kararlaştırıldı.

Hazırlıkları büyük oranda tamamlanan çiftin düğünü, 1 Eylül Cumartesi günü Ankara İncek'te bulunan La Rossa Wedding'de yapılacak. Düğün için sade bir davetiye bastıran çift, çiçek göndermek isteyen misafirlerden çiçek yerine Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine bağışta bulunmalarını istedi.

ODTÜ'de ders veren Kerem Kılıçdaroğlu'nun müstakbel eşi Mine Alşan bir şirkette kimyagerlik yapıyor. Alşan ayrıca bir üniversitede de akademik kariyerini devam ettiriyor.

TAŞDELEN KIYACAK, İNCE DAVETLİ

Düğünde genç çiftin nikahını Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in kıyması bekleniyor. Nikah şahitleri henüz netleşmeyen düğüne çiftin akrabalarının yanı sıra siyaset dünyasından çok sayıda ismin katılması bekleniyor.

Düğün için mevcut milletvekilleri, eski ve yeni Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri davet edildi. Düğünün davetlileri arasında, Ankara'da ikamet eden eski parlamenterler de bulunuyor. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin de davetliler arasında olduğu öğrenildi.

 

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