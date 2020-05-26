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Elazığ-Diyarbakır yolu üzerinde lastik tamirciliği yapan Fevzi Baba lakabıyla tanınan 83 yaşındaki Feyzi Ökrenç’i telefonla arayarak sürpriz yapan Kemal Kılıçdaroğlu, Ökrenç’in bayramını kutladı.

Mustafa Uc'un haberine göre, Feyzi Ökrenç'in sağlık durumunu da soran Kılıçdaroğlu, "İyi bayramlar dilerim. Elazığ'a selamlarımızı saygılarımı gönderiyorum. Bütün Elazığ'a selam söyle" dedi.

Feyzi Ökrenç da kendisini aradığı için teşekkür ettiği Kılıçdaroğlu'nun bayramını kutlayıp "Allah bizi bu virüsten esirgesin" dedi.

Kılıçdaroğlu ile görüştüğü için mutlu olduğunu belirten Feyzi Ökrenç "Partinin konumu önemli değildir. Bir insan, insan olacak. Deprem olduktan sonra Kılıçdaroğlu buraya geldi. Beni ziyaret etti. Konuştuk. Sevgi, saygı duydum. Güzel bir insan. Beni aradığı için kendisine teşekkür ederim" diye konuştu.