Kılıçdaroğlu'ndan Merkez Bankası'na ziyaret

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı ziyaret edeceğini açıkladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dolar rekorlar kırıyor. Motorin ve benzine yine zam geldi. Sebep olduğun bu rezaletin milleti ezmesini daha fazla izleme Erdoğan, Kara Kış Fonu'nu kur! Ayrıca bugün 15.30’da Merkez Bankası’na gideceğim. Yok öyle istediğin gibi at koşturmak. Biz varız ve mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 15, 2021