Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi lideri Özdağ ile görüşecek - En son haberler
ABONE OL

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi lideri Özdağ ile görüşecek

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Zafer Partisi Genel Merkezi'nde görüşecek

Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi lideri Özdağ ile görüşecek - En son haberler
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Zafer Partisi Genel Merkezi'nde görüşecek

Zafer Partisi, Adalet Partisi, Ülkem Partisi ile Türkiye İttifakı Partisi'nden oluşan ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 5.17 oranında oya sahip olmuştu.

Oğan 2 milyon 831 bin 208 oy almıştı. İkinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan veya Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için destek kararı alıp almayacağı merak edilen ATA İttifakı'nda ise bugün önemli bir görüşme gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile saat 13.30'da Zafer Partisi Genel Merkezi'nde görüşecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
SON DAKİKA HABERİ: Hablemitoğlu davasında son dakika gelişmesi! 6 sanık... - Haberler
GÜNDEM Hablemitoğlu davasında 6 sanığa tahliye
Son dakika: Devlet erkanı 19 Mayıs'ta Anıtkabir'de
GÜNDEM İlk tören Anıtkabir'de
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yurtdışındaki vatandaşlara mesaj
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yurtdışındaki vatandaşlara ...
19 Mayıs'ta noterler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs bugün noter çalışıyor mu?
GÜNDEM 19 Mayıs'ta noterler açık mı, kapalı mı?
Borsa bugün açık mı kapalı mı? 19 Mayıs'ta Borsa İstanbul (BİST) bugün açık mı, tatil mi ve işlem yapılabilecek mi?
GÜNDEM 19 Mayıs'ta borsa açık mı kapalı mı?
Cuma namazı saati kaçta? 19 Mayıs 2023 bugün Diyanet namaz vakitleri ile İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa Cuma namazı saati
GÜNDEM İl il Cuma namazı saati
Kargolar bugün açık mı dağıtım yapıyor mu? 19 Mayıs'ta bugün PTT ve kargolar açık mı, çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu, saat kaça kadar?
GÜNDEM 19 Mayıs'ta kargolar açık mı kapalı mı?
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023: En güzel, ayetli, hadisli, dualı ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar mesajı sözleri gönderin
GÜNDEM En anlamlı ve resimli Cuma mesajları
Son dakika: Samsun'da Alkollü sürücü dehşet saçtı: 4 ölü, 2 yaralı! - Günün öne çıkan güncel haberleri
GÜNDEM Alkollü sürücü katliamı: 1'i çocuk 4 ölü, 2 yaralı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.