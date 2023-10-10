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        Kilis'te eski muhtar, yol kenarında tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu

        KİLİS'inMusabeyli ilçesinde, eski muhtar Selahaddin Çabuk (58), yol kenarında tabancayla vurularak öldürülmüş olarak bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 14:10 Güncelleme: 10.10.2023 - 14:15
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        Kilis'te eski muhtar, yol kenarında tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu
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        KİLİS'inMusabeyli ilçesinde, eski muhtar Selahaddin Çabuk (58), yol kenarında tabancayla vurularak öldürülmüş olarak bulundu.

        Sabah saatlerinde Yastıca köyü yakınlarında yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112'ye bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde yatan kişinin tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Jandarma ekiplerinin incelemesinde ölen kişinin Çınar köyü eski muhtarı Selahaddin Çabuk olduğu belirlendi. Bölgede yapılan incelemede Çabuk'un kamyoneti de yakın bir noktada bulundu. Çabuk'un cansız bedeni yapılan inceleme sonrası otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma, Çabuk'un tabancayla öldürülmesine neden olan kişi veya kişilerin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

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