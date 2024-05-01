Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Kilis'te ziyarete açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla yola çıkan mobil müze, Kilis'te ziyaretçileriyle buluştu.

Çanakkale Savaşları'ndaki kahramanlıkların ve yaşananların anlatılması amacıyla Türkiye turuna çıkan tır, Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'na park etti.

Çanakkale Savaşları Mobil Müze Projesi Teknik Sorumlusu Necmi Can Akyıldız, AA muhabirine, müzenin 09.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebileceğini söyledi.

Mobil müzenin 7 vitrinden oluştuğunu belirten Akyıldız, şunları kaydetti:

"3 gün boyunca Kilis'te kalacak müzemizin içinde 7 vitrinde, savaş eserleri, belgeseller ve görseller bulunmakta. Çanakkale ruhunu özellikle gençlerimize, kardeşlerimize ve tüm halkımıza iletmek amacıyla hazırlanan bu müzemizdeki eserler kronolojik sırayla sergilenmekte. Müzeye tüm Kilis halkını bekliyoruz."

Akyıldız, tırın bundan sonra Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi ile Sivas ve Tokat'ı ziyaret edeceğini kaydetti.

Mobil müzeyi gezen Hasan Uğurlu da çok etkilendiğini, müzenin tarihi genç kuşaklara aktarması açısından çok önemli bir görevi yerine getirdiğini belirtti.