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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek Kilis'te konuştu:

        CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Kilis, seçim sonucunu kazandığımızı ilk öğrendiğimiz iller arasında yani ilk işaret fişeğiydi. Bundan dolayı bizim için önemli bir yere sahip." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 15:06 Güncelleme: 30.04.2024 - 15:06
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek Kilis'te konuştu:
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        CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Kilis, seçim sonucunu kazandığımızı ilk öğrendiğimiz iller arasında yani ilk işaret fişeğiydi. Bundan dolayı bizim için önemli bir yere sahip." dedi.

        Zeybek, partisinin Kilis İl Başkanlığını ziyaretinde, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Kilis ile Polateli ilçe belediye başkanlığını kazandıklarını hatırlattı.

        Seçimde elde ettikleri başarı nedeniyle Kilis il örgütüne teşekkür eden Zeybek, şöyle konuştu:

        "Kilis, seçim sonucunu kazandığımızı ilk öğrendiğimiz iller arasında yani ilk işaret fişeğiydi. Bundan dolayı bizim için önemli bir yere sahip. Kilis, seçim sürecinde gerek belediye başkan adayımız, gerekse il başkanımızla gerekse komşu illerin milletvekilleriyle üzerinde çok fazla konuştuğumuz bir ilimizdi. Altı adayımız vardı. Bu adaylarımızın içinde gerek bölgeye gönderdiğimiz milletvekillerimiz ile gerekse sahada yaptığımız araştırmalarda da Hakan başkanın seçimi alabileceğini gördük ve onun üzerinde de bir yoğunlaşmaya gittik."

        Kilis'te 20 yılın ardından belediye başkanlığını CHP adayının kazandığına işaret eden Zeybek, vatandaşların partilerine gösterdiği teveccühe layık olmaya çalışacaklarını söyledi.

        Zeybek, seçilen belediye başkanları ve meclis üyelerinin tarihi bir sorumluluk içerisinde olduklarını da kaydetti.

        Daha sonra Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen ve Polateli İlçe Belediye Başkanı Ali Koyuncu'yu ziyaret eden Zeybek, hayırlı olsun dileğinde bulundu.

        Zeybek'e, CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç ve CHP Kilis İl Başkanı Ahmet Hangillioğlu da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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