Kilis'te AFAD gönüllüleri buluştu

Kilis'te AFAD İl Müdürlüğü tarafından “AFAD Gönüllüleri Buluşması” etkinliği düzenlendi.

AFAD İl Müdürü Ahmet Ongun, Resul Osman Dağı'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, AFAD gönüllülerinin kurum çalışmalarına büyük güç kattığını belirtti.

AFAD gönüllüleri ile birlikteliği arttırmak amacıyla bir takım etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Ongun, "AFAD gönüllülerimiz arasındaki iletişimi ve birlikte çalışabilme yeteneğini geliştirmek, onların birbiriyle olan bağlarını arttırmak, deneyimlerini, tecrübelerini paylaşmak ve afetlerde birlikte hareket edebilme kültürünü geliştirmek için bu etkinliği düzenledik." dedi.