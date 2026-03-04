Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri Haberleri

        Kilis'te Yeşilay ekipleri 5 bin kişiye bağımlılıkla mücadele yöntemlerini anlattı

        Kilis'te Yeşilay ekipleri, geçen yıl okullar, sağlık birimleri ve çeşitli etkinliklerde buluştukları yaklaşık 5 bin kişiye bağımlılıkla mücadele yöntemlerini anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 15:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te Yeşilay ekipleri 5 bin kişiye bağımlılıkla mücadele yöntemlerini anlattı

        Kilis'te Yeşilay ekipleri, geçen yıl okullar, sağlık birimleri ve çeşitli etkinliklerde buluştukları yaklaşık 5 bin kişiye bağımlılıkla mücadele yöntemlerini anlattı.

        Sağlıklı ve bilinçli nesiller yetişmesini amaçlayan Kilis Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), kentin birçok noktasında kurulan stantlarda ağırlanan vatandaşlarla, alkol, uyuşturucu, tütün, teknoloji ve kumar bağımlılığına ilişkin bilgilendirici içerikler paylaştı.

        Uzman psikologlar, sosyal hizmet ve halkla ilişkiler uzmanları ile gönüllülerden oluşan Yeşilay ekipleri, okullar ve çeşitli kurumlarda eğitimler düzenledi.

        Eğitimlerde yaklaşık 5 bin kişiyi bilgilendiren ekipler, risk grubunda olduğu belirlenen bireyleri ücretsiz destek almaları için Yeşilay Danışmanlık Merkezine yönlendirdi.

        Merkezde geçen yıl 92'si yeni başvuru olmak üzere 114 kişiye bağımlılıklarından kurtulmaları için psikososyal destek sağlandı.

        Kilis Yeşilay Danışmanlık Merkezinde görevli Uzman Psikolog Nisanur Kendirci, AA muhabirine, Valiliğin desteği ve kurumlarla yapılan işbirliği sayesinde başarılı bir yılı geride bıraktıklarını söyledi.

        Kendirci, YEDAM olarak bağımlılıkla ilgili eğitimleri her alanda sağlayarak kişilerde farkındalık oluşmasını amaçladıklarını belirterek, "Kilis özelinde Ocak 2025'ten bu yana 48 birime bağımlılık eğitimleri verdik. 2026 yılından itibaren 15 birime bu eğitimleri sağladık. 2026'da 'Bağımsızlık Yılı' ilan edilmesiyle birlikte her yıl olduğu gibi çalışmalarımız daha hızlı şekilde, artarak devam edecek." dedi.

        Bağımlılığın aniden gelişen bir hastalık olmadığını dile getiren Kendirci, "Bağımlılık, döngü içerisindedir ve yavaş yavaş gelişir. Özellikle kişi bunun farkına vardığında bağımlılık ilerlemiş olur ve ne kadar erken fark edilirse tedavinin başarıya ulaşma ihtimali o kadar yüksek olur." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den balistik mühimmat açıklaması
        MSB'den balistik mühimmat açıklaması
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!
        İş yerinde kanlı saldırı! Katil aranıyor!
        İş yerinde kanlı saldırı! Katil aranıyor!
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        Değişimiyle konuşuluyor
        Değişimiyle konuşuluyor
        'Aslan Kral' İlkay Gündoğan!
        'Aslan Kral' İlkay Gündoğan!
        Müslüm Gürses, mezarı başında anıldı
        Müslüm Gürses, mezarı başında anıldı

        Benzer Haberler

        Kilis'te 84 gram metamfetamin ele geçirildi: 1 tutuklama
        Kilis'te 84 gram metamfetamin ele geçirildi: 1 tutuklama
        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
        Evinde karbonmonoksit gazından zehirlenip öldü
        Evinde karbonmonoksit gazından zehirlenip öldü
        Kilis'te lise öğrencilerinden deprem tatbikatı
        Kilis'te lise öğrencilerinden deprem tatbikatı
        Kilis'te 17 kilo 105 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Kilis'te 17 kilo 105 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Kilis'te öğrenciler deprem tatbikatı yaptı
        Kilis'te öğrenciler deprem tatbikatı yaptı