        Kilis'te öğrenciler deprem tatbikatı yaptı

        Kilis'te öğrenciler deprem tatbikatı yaptı

        Kilis'te, Deprem Haftası dolayısıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından öğrencilerin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        Giriş: 03.03.2026 - 12:44
        Kilis'te öğrenciler deprem tatbikatı yaptı

        Kilis'te, Deprem Haftası dolayısıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından öğrencilerin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        TOOB 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'nde düzenlenen tatbikatta senaryo gereği, çalınan sirenle birlikte öğrenci ve öğretmenler bulundukları yerlerde "hayat üçgeni" oluşturdu.

        Depremin sona ermesinin ardından okuldakiler, binayı boşalttı.


        Öğrenciler, daha sonra okul bahçesindeki acil toplanma bölgesine geldi. Tatbikatın ardından bahçede toplanan öğrencilere deprem eğitimi hakkında bilgi verildi.

        AFAD İl Müdürü Arif Mencik, gazetecilere, Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak bir tatbikat yaptıklarını söyledi.

        Mencik, Kilis'in 6 Şubat depremini yaşayan şehirlerden biri olduğunu hatırlatarak, "Malum ülkemizde 1-7 Mart deprem haftası etkinlikleri gerçekleştirilmektedir. Bu etkinlikler kapsamında ilimizde tüm okullarda eş zamanlı olarak yaklaşık 50 bin öğrenci ve eğitimcilerin katılımıyla bir tatbikat gerçekleştireceğiz. Katılımcılarla deprem esnasında çök kapan ve bina tahliye işlemlerini gerçekleştirdik. Eğitimlerimiz aralıksız devam edecektir." diye konuştu.







        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

