        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri Haberleri

        Kilis'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Kilis'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

        01.03.2026 - 15:51
        Ş. B. idaresindeki 79 DL 007 plakalı otomobil, H.M. yönetimindeki 79 AL 199 plakalı otomobil ile Kilis-Gaziantep karayolunun 13. kilometresinde çarpıştı.


        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


        Kazada ağır yaralanan sürücü H.M. Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralı H.M. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

