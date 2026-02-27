Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri Haberleri

        Kilis'te hafriyat kamyonlarının çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Kilis'te iki hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 15:55
        Kilis'te hafriyat kamyonlarının çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Kilis'te iki hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

        M.G. idaresindeki 79 ABS 239 hafriyat kamyonu, Ekrem Çetin Mahallesi'nde H.G. yönetimindeki 79 DY 037 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü H.G. Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.












        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

