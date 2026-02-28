Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri Haberleri

        Kilis'te iftar sofraları "cennet çamuru"yla şenleniyor

        Kilis'in coğrafi işaret tescilli lezzeti "cennet çamuru", ramazanda damakları şenlendiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 14:02 Güncelleme:
        Tel kadayıf, şeker, Antep fıstığı ve kaymağın harmanlanmasıyla maharetli ustaların elinde doyumsuz lezzete dönüşen "cennet çamuru", farklı lezzeti ve ismiyle dikkati çekiyor.

        Tatlı ustası gıda mühendisi Alperen Bekan, AA muhabirine, 4 kuşaktır tatlı işi yaptıklarını ve "cennet çamuru" tatlısının Kilis'e özgü en önemli lezzetlerden biri olduğunu söyledi.

        Çiğ kadayıfın yağla kavrulduktan sonra ocaktaki tepsiye yerleştirilerek 5 dakika ısıtıldığını anlatan Bekan, "Tepsiye toz şeker, fıstık ve tereyağı ilave ediyoruz. Yaklaşık 10-15 dakika pişirildikten sonra kıvamlı hale gelinceye kadar karmalarız. Daha sonra tepsiye açıp üzerine Kilis'e özgü kaymak, pudra şekeri, tarçın ve fıstık ilave ederek servise hazır hale getiriyoruz." dedi.

        "Cennet çamuru"nun 2018'de coğrafi işaret tescili aldıktan sonra daha fazla ilgi gördüğünü belirten Bekan, ramazan ayında bu tatlıya talebin çok fazla olduğunu dile getirdi.

        Bekan, "Üzerine kaymak konulduğundan hafif bir tatlı özelliğine sahip oluyor. Bundan dolayı iftar sofralarında daha çok tercih ediliyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

