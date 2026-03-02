Canlı
        Kilis Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 15:07
        Kilis'te 112 standında vatandaşlar bilgilendirildi

        Kilis'te 112 Acil Çağrı Merkezi görevlileri tarafından stant açıldı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda, açılan stantlarda vatandaşlar bilgilendirildi.


        Çocuklara yüz boyama etkinliğinin yapıldığı programda çeşitli hediyeler dağıtıldı.

        Stantları ziyaret eden vatandaşlara 112 Acil Çağrı Merkezi'nin doğru amaçla kullanılmasının önemine vurgu yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

