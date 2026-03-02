Kilis'te karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü

Kilis'te karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti. Bölük Mahallesi Küçük Çarşı Caddesi'ndeki bir evde yaşayan Hüseyin Çivit'ten (70) haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, karbonmonoksit gazından zehirlenen Çivit'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Çivit'in cenazesi incelemenin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

