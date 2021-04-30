Kilis´te kısıtlamada sıkı denetim

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, tam kapanma sürecinde cadde ve sokaklar boş kaldı. Tam kapanmanın ilk gününde kentte polis ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı.
Ekipler kentin özellikle işlek bölgelerinde oluşturdukları kontrol noktalarında vatandaşların muafiyet kapsamında yer alıp almadıklarına ilişkin kontrollerini gerçekleştirdi. Kilis İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ve Kilis il jandarma komutanı Ersin Aslan da denetimlere katılarak sokağa çıkma yasağından muaf esnaf ve vatandaşlara maske, sosyal mesafe uyarılarında bulundu.. DHA-Genel Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2021-04-30 13:55:44
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