Suriyelilerin bayram yolculuğu başladı Suriyeliler Kurban Bayramı için ülkelerine gidiyor

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine gitmeye başladı.

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis Valiliğinin online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra randevu günü geldiğinde ülkelerine geçiyor. Türkiye’nin dört bir tarafından randevu sistemine kayıt olan Suriyeliler, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na geliyor. Suriyeliler, Kilis Valiliğinin izni ile 5 Temmuz 18 Temmuz tarihleri arasında Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Bölgeleri ile diğer şehirlerine gidiyor. İl Göç İdaresi koordinesinde Suriyelilerin polis ve jandarma gözetiminde İl Göç İdaresi tarafından kayıtları yapılıyor. Pasaport polisinin son kontrolünden geçen Suriyeliler, gümrük görevlilerinin nezaretinde tahsis edilen otobüslerle ülkelerine gidiyor.



4 yılda 403 bin Suriyeli bayram için ülkesine gitti

Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 20142019 arasında 400 bin Suriyeli, bayram için ülkesine gitti. Geçen yıl 3 bin kişi ülkesine bayramlaşma için giderken İçişleri Bakanlığı tarafından pandemi tedbirleri kapsamında Suriyelilerin gidişleri durdurulmuştu.

Suriye’deki iç kargaşa, Esad rejiminin baskısı ve saldırısı ile DEAŞ ile PYD saldırıları sonucu ülkelerinden kaçarak Türkiye’ye yerleşen Suriyeliler, 2014 yılından bu yana bayramlaşmak için ülkelerine gidiyor.

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