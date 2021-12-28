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Kimlik arayışı

Hazal Kaya'nın 'Sertab Bal'ı canlandırdığı 'Benden Ne Olur?' genç bir kadının kimlik arayışını hikâye edindi

Kimlik arayışı
Kitap uyarlaması
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HABERTURK.COM

'Benden Ne Olur?' adlı sinema filmi, beyazperdeye tüm çevresinin kendisinden beklediği "düzenli" hayatı bir türlü olduramamış, istediği şeyler hakkında sürekli fikir değiştiren, kalıplara uymayan, kimlik arayışında genç bir kadın olan 'Sertab Bal'ın kimi zaman komik, kimi zaman hüzünlü maceralarını aktaracak.

Medyapım, Ay Yapım ve CJ ENM ortak yapımı ‘Benden Ne Olur?' Aslı T. Kızmaz'ın aynı isimli kitabından sinemaya uyarlandı. Murat Şenöy'ün yönettiği, gösterime 14 Ocak'ta girecek olan filmde başrolleri Hazal Kaya, Onur Tuna ve Enis Arıkan üstlendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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