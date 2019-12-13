Kimlik yenileme son gün ne zaman? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Milyonlarca türk vatandaşı kimlik yenileme zorunluluğu bulunuyor. Peki, ehliyet yenilemek için gerekli belgeler ve evraklar nelerdir?

KİMLİK DEĞİŞİMİ SON TARİH NE ZAMAN?

2017'de başlanan yeni kimlik kartlarının dağıtımı 2023'e kadar devam edecek. Kimlik kartının geçerlilik süresi on yıl olup, sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren başvuru üzerine yenilenecek. Geçerlilik tarihi kart üzerinde yer alıyor.

KİMLİK KARTI YENİLEME ÜCRETLERİ 2019

Başvuru Nedeni Ücret (TL) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 22,50 TL Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 22,50 TL Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli 22,50 TL Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli 45,00 TL

KİMLİK YENİLEME RANDEVU NASIL ALINIR?

Kimliğini değiştirmek isteyen vatandaşların öncelikle www.randevu.nvi.gov.tr adresine girerek kendilerine en yakın nüfus müdürlüğünden randevu alması gerekiyor. Kimlik yenileme ücretini de sanal pos veya anlaşmalı bankalar üzerinden yatırılması gerekiyor.

KİMLİK DEĞİŞİMİ RANDEVUSU İÇİN TIKLAYIN

Daha sonra yeni kimlikte kullanılmak üzere son 3 ay içerisinde çekilmiş biometrik fotoğraf ile birlikte randevuya gidilmeli. 15 yaşını doldurmuş kişiler Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurusunda parmak izi alındığı için nüfus müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekiyor. İşlemlerin tamamlanmasının ardından yeni kimlikler posta ile verilen adreslere gönderiliyor.