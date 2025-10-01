Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE 2025 Ekim kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ekim ayı kira artış oranı TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamları ile belli olacak.

Ekim ayı enflasyon oranı 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 10.00’da açıklanacak.

Kira artış oranı da aynı gün belli olacak.

EYLÜL AYINDA KİRAYA NE KADAR ZAM YAPILDI?

Geçtiğimiz ay açıklanan verilere göre; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 2,04, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,48 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 32,95, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25,16 olarak kayıtlara geçti. On iki aylık ortalamalara göre %39,62 artış olarak gerçekleşti.

Yukarıdaki verilere göre eylül ayı boyunca yapılan kira artışları için zam oranı yüzde 39,62 oldu.