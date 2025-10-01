Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE 2025 Ekim kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

        Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE 2025 Ekim kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

        Eylül ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı belli olacak. TEFE TÜFE oranına göre ekim kira zammı duyurulacak. Böylelikle ev ve işyerlerine yapılacak kira zammı netleşecek. Bu ay kira sözleşmesi yenileyecek iş yeri sahipleri açıklanan bu orana göre sözleşmelerini yenileyecek. Peki, Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE 2025 Ekim kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

        Giriş: 01.10.2025 - 12:19 Güncelleme: 01.10.2025 - 12:19
        1

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenecek olan eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte ekim kira artış oranı merak edilecek. Açıklanacak rakamlar memur, emekli, çalışanlar, ev sahibi ve kiracıları da yakından ilgilendiriyor. Peki, kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? Ekim TEFE TÜFE Kira artış oranı zammı olacak mı, ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

        2

        KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Ekim ayı kira artış oranı TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamları ile belli olacak.

        Ekim ayı enflasyon oranı 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 10.00’da açıklanacak.

        Kira artış oranı da aynı gün belli olacak.

        EYLÜL AYINDA KİRAYA NE KADAR ZAM YAPILDI?

        Geçtiğimiz ay açıklanan verilere göre; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 2,04, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,48 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 32,95, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25,16 olarak kayıtlara geçti. On iki aylık ortalamalara göre %39,62 artış olarak gerçekleşti.

        Yukarıdaki verilere göre eylül ayı boyunca yapılan kira artışları için zam oranı yüzde 39,62 oldu.

        3

        EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

        Mevcut Kira Bedeli: 10.000 TL

        Artış Oranı: %39,62

        Kira Artış Tutarı: 3.962 TL

        Aylık Yeni Kira Bedeli: 13.962 TL

        Mevcut Kira Bedeli: 20.000 TL

        Artış Oranı: %39,62

        Kira Artış Tutarı: 7.924 TL

        Aylık Yeni Kira Bedeli: 27.924 TL

