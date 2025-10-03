Kira zammı hesaplama Ekim 2025: TÜİK TÜFE verileri ile Ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde kaç?
Ekim ayı kira artış oranı 2025 son dakika belli oldu. Eylül ayı enflasyon rakamları bugün açıklandı ve böylece Ekim ayı kira zammı netlik kazandı. Bu noktada bu ay sözleşme yenileyecek olan ev ve iş yeri sahipleri ile kiracılar ''TÜFE Ekim ayı kira artışı oranı ne kadar oldu, yüzde kaç?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere kira artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine dayanarak hesaplanıyor. İşte, TÜİK verileri ile Ekim ayı konut ve iş yeri kira artış oranı hesaplama...
2025 EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.
Buna göre, TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,23 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,43 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %38,36 artış olarak gerçekleşti.
2025 EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?
Eylül ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Böylece Ekim ayında konut ve iş yerleri için uygulanabilecek tavan zam oranı ortaya çıktı.
12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kirada tavan zam oranı yüzde 38,36 oldu.
Kirada uygulanabilecek tavan zam oranı, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileriyle birlikte ortaya çıkan 12 aylık enflasyon ortalamasıyla belirleniyor.
EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2025
Mevcut kira bedeli: 30.000 TL
Kira zam oranı: %38,36
Kira zam bedeli: 11.508 TL
Yeni kira bedeli: 41.508 TL
ZAM HANGİ VERİYE GÖRE YAPILIYOR?
Konutlar için zam oranı artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda zam yapma hakkına sahip. Örneğin zam Ekim ayında yapılacaksa TÜİK'in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Eylül ayındaki 12 aylık ortalamalara göre değişim verisine bakılır.
İşyerleri içinse zam oranı sözleşmede belirlenen oran kadar olabiliyor. Eğer sözleşmede TÜİK tarafından açıklanan endekslerden biri oranında artış yapılacağı yazıyorsa o zaman kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan ilgili endeksinin değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda kiraya zam yapma hakkına sahip. Örneğin artış Ekim'de ayında yapılacaksa TÜİK'in o yılda ilgili endeks için açıkladığı Eylül ayı verisine bakılır.