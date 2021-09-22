Ev arayanlar dikkat: Bu tuzağa düşmeyin! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Yaz tatilinin sona ermesi ve üniversitelerin fiziksel eğitime geçmesiyle birlikte artan kiralık ev ihtiyacı, kiraların artmasına neden oldu. Kiralık ev fiyatlarının artması nedeniyle uygun fiyatlı ev arayışında olan vatandaşlar ise siber dolandırıcıların hedefi oluyor.

Dolandırıcılar, artan kiraları fırsat bilip sahte ilanlarla aynı evi defalarca kiralayarak uygun fiyatlı ev arayanları kapora göndermeleri bahanesiyle dolandırmaya çalışıyor. Siber güvenlik kuruluşu Laykon Bilişim’in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, dolandırıcı e-postalara, telefon görüşmelerine, sahte ilanlara, sahte web sitelerine sosyal medyadaki paylaşımlara ve arama motorlarındaki sahte site reklamlarına karşı temkinli olunması gerektiğini söyledi.

GERÇEK İLANDAKİ FOTOĞRAFLARI KULLANIYORLAR

Yaz aylarının ardından yeni bir eve taşınmak isteyenler ya da üniversite eğitimi için şehir değiştiren öğrenciler kiralık ev arayışına başladı. Ancak son zamanlarda giderek artan sayıda kişi kiraladıkları evlerin gerçekte hiç olmadığını, kiraladıkları sitedeki ilanın ya da sitenin ortadan kaybolduğunu ve aynı evin defalarca kez farklı kişilere kiralandığını fark ettikleri için ev arayışı kabusa dönüşüyor.

Uygun fiyatlı kiralık ev arayanları, artan kiralar nedeniyle dolandırılma potansiyelinin farkında olmaları konusunda uyaran Alev Akkoyunlu, şunları söyledi:

“Sahte ilanlarla gerçekten ilanda olan bir evi kendi evleriymiş gibi kiralamaya çalışıyorlar. Gerçek ev detayları, genellikle başka sitelerden ya da aynı sitedeki mevcut veya eski bir ilandan çalınıyor. Dolandırıcılar, üniversitelere ya da merkezi noktalara yakın yerleri tercih ediyor. Şüphe uyandırmamak için fiyatlar makul aralıklarda tutuluyor ve inanılmaz fiyatlar gösterilmiyor. Bir ev başka bir ilanda ya da sitede 3.500 TL’ye kiralanırken dolandırıcılar aynı evi 2.750 TL’ye sunuyorlar.”

EV ARAYANLARA 6 ÖNEMLİ UYARI

Uygun fiyatlı ev arayışında olanların temkinli olması gerektiğini söyleyen Alev Akkoyunlu, şu 6 uyarıda bulundu:

1- Sahte ilanın uygun fiyatlı olması nedeniyle dolandırıcılar yoğun talep olduğunu belirterek kapora isteyebilirler. Evi görmeden kapora vermeyin. Evi gördükten sonra kapora verecekseniz, bu işlemi elden yapmayın. Mutlaka banka havalesinde ayrıntılı bir şekilde belirterek işlem yapın.

2- Ev aramayı planladığınız bölgedeki diğer benzer evlerin fiyatlarını mutlaka kontrol edin. Kiralamak istediğiniz ev diğer evlerden çok daha düşükse veya hemen kiralamanız gerekiyorsa, nedenini sorgulayın. İçgüdülerinize güvenin. Gerçek olamayacak kadar iyi görünen teklifler genellikle gerçek değildir.

3- Bu amaçla açılan sahte ilanlarda, gerçekte mevcut olmayan dairelerin fotoğrafları kullanılabilir. Emlakçıların mutlaka Ticaret Bakanlığı tarafından verilen Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi’ne sahip olup olmadığını sorgulayın. Her zaman bilinen web sitelerini ve uygulamaları kullanın.

4- Dairenin sahibini ve ayrıntılarını öğrendikten sonra, biraz araştırma yapmak için Google’da arama yapın. Google haritalarda adresi doğrulayabilir ve sokak görünümü özelliğini kullanabilirsiniz. İlanlardaki fotoğrafların sokak görünümündeki görsellerle eşleşip eşleşmediğini kontrol edin.

5- Siz kiraladıktan sonra dairenin ilandan kalktığına emin olun. Eğer ilan kalkmıyorsa büyük bir ihtimalle aynı ev defalarca kez farklı kişilere kiralanacaktır.

6- Dairenin fotoğrafları için tersine görsel arama yapın. Görsele sağ tıklayın ve 'Google içinde resim ara' seçeneğini seçin. Aynı fotoğrafın birkaç farklı daire için kullanıldığını görürseniz, muhtemelen bir dolandırıcılıktır.