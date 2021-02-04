Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaAsya-Pasifik
ABONE OL

Kırgızistan'ın yeni başbakanı 41 yaşındaki Maripov oldu

Kırgızistan'ın yeni başbakanı 41 yaşındaki Ulukbek Maripov oldu. Bağımsızlığının 30'uncu yıl dönümünü 31 Ağustos'ta kutlayacak Kırgızistan'da Maripov, ülkenin 33'üncü başbakanı olarak görev yapacak

Kırgızistan'ın yeni başbakanı 41 yaşındaki Maripov oldu
AA

Ülkede 10 Ocak'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Sadır Caparov'un başbakanlık görevinden ayrılmasının ardından mecliste yeni hükümet kuruldu.

Koalisyonu oluşturan parti grup başkanları, başbakanlık görevine meclis dışından Sayıştay Başkanı Ulukbek Maripov'u aday gösterdi.

Maripov'un, hükümet programı ve yenilenen yapısını ilgili komisyonda tanıtmasının ardından meclis genel kurulunda yeni başbakan ve bakanlar kurulu için oylama yapıldı.

AA'nın haberine göre; Meclisten güvenoyu alan Maripov ve bakanlar kurulu üyeleri meclis genel kurulunda yemin etti.

İlk icraat olarak, başbakan yardımcıların sayısını 4'ten 1'e indiren ve bazı bakanlıklarla komiteleri birleştirerek komitelerin sayısını azaltan Maripov, 6 yıl aradan sonra Genelkurmay Başkanlığı yerine yeniden Savunma Bakanlığını kurdu.

Adalet Bakanı Asel Çınbayeva, Ekonomi ve Maliye Bakanı Ulukbek Karımşanov, Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Kayrat İmanaliyev, Acil Durumlar Bakanlığı Boobek Ajiyev, Ulaştırma, Mimari, İnşaat ve İletişim Bakanı Gülmira Abdraliyeva, Enerji ve Sanayi Bakanı Kubanıçbek Turdubayev, Tarım, Sulama ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Askarbek Djanıbekov bakanlar kurulunun yeni üyeleri oldu.

Ülkede 3 ay önce kabinede görev verilen Başbakan Birinci Yardımcı Artöm Novikov, Savunma Bakanı Taalaybek Omuraliyev, İçişleri Bakanı Ulan Niyazaliyev, Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, Sağlık ve Sosyal Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev, Eğitim ve Bilim Bakanı Almazbek Beyşenaliyev ile Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev koltuğunu korudu.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Caparov'un, Maripov'un başbakanlık görevine getirilmesine ilişkin kararnameyi onayladığı bildirildi.

ÜLKENİN 33. BAŞBAKANI

Bağımsızlığının 30'uncu yıl dönümünü 31 Ağustos'ta kutlayacak Kırgızistan'da Maripov, ülkenin 33'üncü başbakanı oldu.

Kırgızistan'ın güneyindeki Oş Bölgesine bağlı Nookat ilçesi Kırgız-Ata köyünde 1979 yılında dünyaya gelen Maripov, yüksek eğitimini Oş Devlet Üniversitesi Maliye ve Hukuk Fakültelerinde gördü.

Ardından, Batken Bölge Valiliğinde, Maliye ve Acil Durumlar Bakanlıklarında, meclis başkanlığı, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı idarelerinde çeşitli görevler üstlendi.

Maripov, son 5 yıldır Sayıştay Başkanlığı görevini yerine getiriyordu.

Kırgızistan'da, önümüzdeki üç ay içinde anayasa değişikliği ve yapılacak milletvekili seçimlerinin ardından bu hükümetin yeniden değişmesi bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hintli yetkili, bütçe toplantısı sırasında su şişesi sanarak dezenfektan içti
DÜNYAToplantıda su sanarak dezenfektan içti
Suriye, İsrail'in saldırı gerçekleştirdiğini iddia etti
DÜNYASuriye, İsrail'in saldırı gerçekleştirdiğini iddia ...
İran nükleer anlaşmaya uysa bile ABD yaptırımları gevşetme kararını müttefikleri ve kongre ile görüşecek
DÜNYAABD'den nükleer anlaşma için 'müttefiklerle görüşme' ...
ABD Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!
DÜNYAABD Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!
Kanada, ABD Kongre baskınında adı geçen "Proud Boys" grubunu terörist örgütler listesine ekledi
DÜNYAKanada'dan, ABD Kongre baskınına katılan grup için ...
ABD'de öğretmenler Kovid-19 aşısı olmasa bile okullar yeniden açılabilir
DÜNYAABD'de öğretmenler aşı olmasa bile okullar yeniden ...
Birleşmiş Milletler'den Boğaziçi çağrısı: Gözaltına alınanlar serbest bırakılsın
DÜNYABirleşmiş Milletler'den Boğaziçi açıklaması!
İsviçre 'veri yetersizliği' nedeniyle AstraZeneca aşısına onay vermedi
DÜNYAİsviçre'den flaş AstraZeneca kararı!
KKTC'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelindeki "kapanma kararı" uzatıldı
DÜNYAKKTC bir hafta daha kapanıyor!
Danimarka Kovid-19 pasaportu için hazırlıklara başladı
DÜNYADanimarka Kovid-19 pasaportu için hazırlıklara ...