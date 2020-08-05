İHA

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde koronavirüs salgının ilk günlerinde fabrikaların kapanması sonucu kendi kendine temizlenen, hatta kurbağaların dahi geri döndüğü Lüleburgaz Deresi’nde yüzlerce balık ölümü gerçekleşti.

Yaşanan gelişmeler üzerine bölgeye giderek incelemelerde bulunan Lüleburgaz Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Cengiz Atlı, konuya ilişkin İHA muhabirine açıklama yaptı.

'DEREYE ZEHİRLİ ATIK ATILIYOR' İDDİASI

Atlı, Lüleburgaz Deresi’nin salgının ilk günlerinde fabrikaların kapanması sonucu temiz görünür şekilde aktığı dönemlerde uyarıda bulunduklarını hatırlatarak, “Biz uyarmıştık. Bu dere kirletiliyor. Dereye zehirler atılıyor. Bunun için daha fazla balık hatta insan ölümünün olması mı bekleniyor. Bir an önce müdahale edilmesi gerekiyor” dedi.

Atlı, derenin kirletilmesinde etkili olan sorumluların cezalandırılması gerektiğini vurgulayarak, “Lüleburgaz Emek ve Demokrasi Platformu olarak çabamız var ancak yeterli desteği göremiyoruz. Her türlü engellemeye rağmen sonuca ulaşacağız. Bu balık ölümlerinin sorumlusu kimse mutlaka bulup hesap soracağız” ifadelerini kullandı.

Lüleburgaz’da uzun yıllar kirli akan Lüleburgaz Deresi, koronavirüs salgının ilk günlerinde fabrikaların kapanmasıyla temiz akmaya başlamıştı.