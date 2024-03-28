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        İftar programına telefonla bağlanan Erdoğan: Kırıkkale, CHP'ye oy verme yanlışına düşmez

         CUMHURBAŞKANIve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile iftar programında telefonla görüşerek, "Kırıkkale, CHP'ye oy verme yanlışına düşmez" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 00:49 Güncelleme: 28.03.2024 - 00:55
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        İftar programına telefonla bağlanan Erdoğan: Kırıkkale, CHP'ye oy verme yanlışına düşmez
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         CUMHURBAŞKANIve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile iftar programında telefonla görüşerek, "Kırıkkale, CHP'ye oy verme yanlışına düşmez" dedi.

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırıkkale'de düzenlenen iftar programında Belediye Başkanı ve AK Parti Kırıkkale Belediye Başkan adayı Mehmet Saygılı ile telefonda görüştü. Telefonla katılımcılara seslenen Erdoğan, şunları söyledi:

        "Seçime doğru yaklaştık. Sandığın sesleri geliyor ve siz inşallah sandığı Kırıkkale’de patlatmak suretiyle tekrar zaferle çıkmayı hedefleyeceğinize inanıyorum. Şu anda Kırıkkale’deki müjdeyi, zaferi pazar günü sizlerden bekliyorum. Bugün Diyarbakır ve Batman'daydım, az önce İstanbul’a indim. Yarın da inşallah Bursa ve Kocaeli'de programlarım var, oralara katılacağım. Zaten bunlarda bizim artık seçim öncesi son turlarımız oluyor. Kırıkkale’den müjdeyi bekliyorum. Bu vesileyle de gerek Mehmet kardeşimi gerekse de Kırıkkaleli kardeşlerimi kucaklıyorum. Sizleri Allah’a emanet ediyorum."

        'DURUMU NASIL GÖRÜYORSUNUZ?'

        Erdoğan'ın, "Durumu nasıl görüyorsunuz?" sorusuna Başkan Saygılı, "Gayet iyiyiz. CHP’nin Genel Başkanı sürekli Kırıkkale'yi diline doladı ama buna bizim hemşehrilerimiz müsaade etmeyecekler" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Erdoğan, "Kırıkkale, CHP'ye oy verme yanlışına düşmez" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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