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        Bahçe duvarına çarpıp, devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        KIRIKKALE'de apartmanın bahçe duvarına çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 11:56 Güncelleme: 06.03.2025 - 12:00
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        Bahçe duvarına çarpıp, devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        KIRIKKALE'de apartmanın bahçe duvarına çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Millet Bulvarı Özuğurlu Kavşağı yakınında meydana geldi. Kavşaktan geçerken M.B.’nin kontrolü yitirdiği 23 ADN 989 plakalı otomobil, yol kenarındaki 5 katlı apartmanın bahçe duvarına çarptı. Duvarı yıkan otomobil, bahçeye devrildi. Bu sırada kavşaktan geçen 71 ADT 249 plakalı otomobil de refüje ve park halindeki 10 AEN 497 plakalı otomobile çarptı.

        Apartmanda oturanlar kazanın gürültüsüyle panik yaşadı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. M.B., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan M.B.’nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Bu arada kaza, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı. Görüntüde, kavşaktan peş peşe geçen 2 otomobilden 1’inin kontrolden çıkıp binanın bahçesine girdiği, diğer aracın da önce refüje ardından park halindeki otomobile çarptığı görüldü.

        Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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