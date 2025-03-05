Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı'dan Vali Makas'a ziyaret

        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 16:45 Güncelleme: 05.03.2025 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı'dan Vali Makas'a ziyaret
        ABONE OL

        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas'ı ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Çardakcı ziyarette Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

        Çardakcı ve Makas, daha sonra kentte yürütülen faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

        Vali Makas, Orgeneral Çardakcı'yı ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, teşkilat mensuplarına ve Mehmetçiklere görevlerinde başarı diledi.

        Ziyarette, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Münir Güzel, Jandarma Lojistik Komutanı Tümgeneral Ersel Özer, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar da yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ilıcalı ve Saran hakkındaki iddianamelerin detayları ortaya çıktı
        Ilıcalı ve Saran hakkındaki iddianamelerin detayları ortaya çıktı
        Sınıf öğretmeni kayboldu! Aranıyor!
        Sınıf öğretmeni kayboldu! Aranıyor!
        Trabzonspor U19'dan tarihi galibiyet!
        Trabzonspor U19'dan tarihi galibiyet!
        "Babamı misafir gelince çekyatın altına koyuyormuş! Misafir gidince kesmeye devam ediyormuş!"
        "Babamı misafir gelince çekyatın altına koyuyormuş! Misafir gidince kesmeye devam ediyormuş!"
        Jose Mourinho'dan yeni sözleşme açıklaması!
        Jose Mourinho'dan yeni sözleşme açıklaması!
        Turizmde hedef 64 milyar dolar
        Turizmde hedef 64 milyar dolar
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Akılalmaz olay! Kaldırımda yürürken gelen ölüm!
        Akılalmaz olay! Kaldırımda yürürken gelen ölüm!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Elon Musk'ın annesi ABD'yi karıştırdı
        Elon Musk'ın annesi ABD'yi karıştırdı
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump'a Kongre'de protesto
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        'Çalıntı' raporu çıktı
        'Çalıntı' raporu çıktı
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Kayıp Ece'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Kayıp Ece'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        İftardan sonra şişkinliğe karşı neler yapılmalı?
        İftardan sonra şişkinliğe karşı neler yapılmalı?
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump'ın ilk Kongre konuşması beğenildi mi?
        Trump'ın ilk Kongre konuşması beğenildi mi?
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"

        Benzer Haberler

        Yahşihan'da "4 Mart Dünya Obezite Günü" etkinliği düzenlendi
        Yahşihan'da "4 Mart Dünya Obezite Günü" etkinliği düzenlendi
        Kırıkkale'de 28 bin 500 dolu makaron ele geçirildi
        Kırıkkale'de 28 bin 500 dolu makaron ele geçirildi
        Kırıkkale'de 17 bin 100 dolu makaron ele geçirildi
        Kırıkkale'de 17 bin 100 dolu makaron ele geçirildi
        Kırıkkale'de firari 3 hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de firari 3 hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de bazı trafik kazaları KGYS kameralarınca kaydedildi
        Kırıkkale'de bazı trafik kazaları KGYS kameralarınca kaydedildi
        Kırıkkale'de ramazan ayı öncesi gıda denetimi
        Kırıkkale'de ramazan ayı öncesi gıda denetimi