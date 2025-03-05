Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı'dan Vali Makas'a ziyaret

Ziyarette, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Münir Güzel, Jandarma Lojistik Komutanı Tümgeneral Ersel Özer, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar da yer aldı.

Çardakcı ve Makas, daha sonra kentte yürütülen faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Çardakcı ziyarette Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

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