Kırıkkale'de bazı trafik kazaları KGYS kameralarınca kaydedildi
Kırıkkale'de meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.
Kırıkkale'de meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.
Kazalara ilişkin İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, Otogar Kavşağı'nda bir otomobilin kamyonete çarptığı anlar yer aldı.
Özuğurlu Kavşağı'ndaki bir başka kazada otomobilin taksiye çarpması, Kıbrıs Caddesi'nde ise otomobilin köprü duvarına vurması kameralara yansıdı.
Sağlık Kavşağı'ndaki kazada ise hafif ticari aracın otomobile çarptığı anlar kameralarca kaydedildi.
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