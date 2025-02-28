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        Kırıkkale'de bazı trafik kazaları KGYS kameralarınca kaydedildi

        Kırıkkale'de meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 12:52 Güncelleme: 28.02.2025 - 12:52
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        Kırıkkale'de bazı trafik kazaları KGYS kameralarınca kaydedildi
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        Kırıkkale'de meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

        Kazalara ilişkin İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, Otogar Kavşağı'nda bir otomobilin kamyonete çarptığı anlar yer aldı.

        Özuğurlu Kavşağı'ndaki bir başka kazada otomobilin taksiye çarpması, Kıbrıs Caddesi'nde ise otomobilin köprü duvarına vurması kameralara yansıdı.

        Sağlık Kavşağı'ndaki kazada ise hafif ticari aracın otomobile çarptığı anlar kameralarca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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