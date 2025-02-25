Bahşılı'da okul çevrelerinde denetim yapıldı

Toplam 68 kişinin sorgulandığı uygulamalarda, herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin okul içi ve dışında zararlı alışkanlıklardan korumak amacıyla denetim yaptı.

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