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        Bahşılı'da okul çevrelerinde denetim yapıldı

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde polis ekiplerince okul çevrelerinde denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 11:00 Güncelleme: 25.02.2025 - 11:03
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        Bahşılı'da okul çevrelerinde denetim yapıldı
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        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde polis ekiplerince okul çevrelerinde denetim gerçekleştirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin okul içi ve dışında zararlı alışkanlıklardan korumak amacıyla denetim yaptı.

        Denetimlerde, okul çevrelerindeki şüpheli kişiler kontrol edildi.

        Toplam 68 kişinin sorgulandığı uygulamalarda, herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

        Ekipler, denetimlerin devam edeceğini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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