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        Kırıkkale'de ramazan ayı öncesi gıda denetimi

        KIRIKKALE'de ramazan ayı öncesinde gıda ürünlerinin imalat ve satışının yapıldığı iş yerlerine yönelik denetimde 2 işletmeye cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 15:39 Güncelleme: 26.02.2025 - 15:45
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        Kırıkkale'de ramazan ayı öncesi gıda denetimi
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        KIRIKKALE'de ramazan ayı öncesinde gıda ürünlerinin imalat ve satışının yapıldığı iş yerlerine yönelik denetimde 2 işletmeye cezai işlem uygulandı.

        Kırıkkale'de zabıta ekipleri tarafından ramazan ayı öncesinde kent genelindeki market, kasap, fırın gibi iş yerlerine yönelik denetim yapıldı. Ekipler hijyen koşulları, son kullanma tarihleri, ürün ve fiyat etiketleri ile ürünlerin gramajlarını detaylı şekilde inceledi. Denetimlerde, kurallara uymayan işletmeler hakkında işlem yapıldı. Bir restoranda çöp kovalarının ağzının açık olduğu, personelin eldiven, önlük takmadığı tespit edildi. Bir fırında yapılan denetimde ise yanmış yağ kullanıldığı belirlendi. 2 işletme hakkında tutanak tutularak cezai işlem başlatıldı.

        Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürü İbrahim Gencer, "Ramazan ayı öncesi fırın, kasap, market ve restoranlarda denetimlerimizi yoğunlaştırdık. Gerekli uyarılarımızı esnafa yapıyoruz. Ramazan ayı ve diğer günlerde de denetimlerimize yoğun bir şekilde devam edeceğiz. Uyarılara uymayanlara gerekli yasal işlemleri yapacağız. Ramazan ayı boyunca vatandaşımızın daha sağlıklı alışveriş yapması için gerekli çalışmalarımızı yapacağız" dedi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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