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        Kırıkkale'de 28 öğrenci ve 1 öğretmen gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde 28 öğrenci ve 1 öğretmen, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 21:42 Güncelleme: 25.02.2025 - 21:42
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        Kırıkkale'de 28 öğrenci ve 1 öğretmen gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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        Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde 28 öğrenci ve 1 öğretmen, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Tüm General Derviş Şen Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde 28 öğrenci ve 1 öğretmenin, öğle yemeğinden sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi.

        Öğretmen G.B ve 28 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Öğretmen ve öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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