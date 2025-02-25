Kırıkkale'de 28 öğrenci ve 1 öğretmen gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Öğretmen ve öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Tüm General Derviş Şen Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde 28 öğrenci ve 1 öğretmenin, öğle yemeğinden sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi.

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