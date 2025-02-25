İngiltere Başbakanı Keir Starmer, düzenlenen basın toplantısında Ukrayna ve ABD'ye düzenleyeceği ziyarete dair açıklamalarda bulundu.

Starmer, hafta sonu birçok ülkenin katılımıyla Londra'da toplantı düzenleneceği duyurdu. Polonya Başbakanı Donald Tusk da pazar günü Londra'da Avrupa'nın savunmasına dair bir toplantı düzenleneceğini bildirmişti.

Basın toplantısının başında Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinen Starmer "Rus tanklarının tekrardan Avrupa şehirlerine gireceğini söyleselerdi inanmazdım. Ancak şu an buradayız. Her şeyin değiştiği bir dünyadayız." dedi.

Starmer diğer yandan Birleşik Krallık kıyılarında Rus gemilerinin gezdiğine dikkat çekerek, Rusya'nın Ukrayna'da durmadığını ve kendileri için de tehdit oluşturduğunu ifade etti ve "Barış için mücadele etmeliyiz." dedi.

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Starmer, Birleşik Krallık'ın savunma bütçesini gayrisafi milli hasılaya oranla yüzde 2.5'e çıkartacaklarını duyurmuştu.

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir