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        Haberler Gündem Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller... - Güncel haberler

        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...

        Türkiye'nin birçok kentini etkisi altına almaya başlayan kar yağışı nedeniyle bazı önlemlere de gidildi. İşte eğitime ara verilen iller...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.02.2025 - 20:00 Güncelleme: 25.02.2025 - 20:00
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        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
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        Türkiye'nin birçok kentini etkisi altına almaya başlayan kar yağışı nedeniyle bazı önlemlere de gidildi. İşte eğitime ara verilen iller...

        KASTAMONU

        Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede eğitime yarın ara verildi.

        Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle İnebolu, Küre ve Şenpazar ilçelerinde yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

        ORDU

        Ordu'nun bazı ilçelerinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verileceği bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar ve soğuk hava nedeniyle don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.

        Açıklamada, Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçesinde ise bazı okullarda yarın eğitime ara verildiği kaydedildi.

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        GİRESUN

        Giresun'un bazı ilçelerinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çanakçı, Dereli, Güce ve Yağlıdere ilçelerinde kar ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, Giresun merkez ile Bulancak, Doğankent, Espiye, Görele, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerinde de belde ile köy okullarında eğitime ara verildiği kaydedildi.

        BARTIN

        Bartın'da yoğun kar yağışı sonrası etkili olan buzlanma nedeniyle yarın il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

        Valilik'ten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kent genelinde bu gece ve yarın kuvvetli buzlanma tehlikesi oluşacağının beklendiği belirtildi.

        Bu doğrultuda ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği kaydedilen açıklamada, yarın il genelindeki ilk ve orta eğitim kurumlarında taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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