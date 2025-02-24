Kuyuya düşen 3 yavru köpeği itfaiye kurtardı

Kırıkkale'de sabah saatlerinde Kent Ormanı'nda yürüyüş yapanlar, bir kuyunun yanından geçerken köpek sesleri duydu. Vatandaşlar, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri gönderildi. Ekipler, halatla yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya inerek, 3 yavru köpeği kuyudan çıkardı. Köpekler, bakımları yapılmak üzere Kırıkkale Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi.

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