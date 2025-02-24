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        Kuyuya düşen 3 yavru köpeği itfaiye kurtardı

        KIRIKKALE'de5 metre derinliğindeki kuyuya düşen 3 yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 14:04 Güncelleme: 24.02.2025 - 14:10
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        Kuyuya düşen 3 yavru köpeği itfaiye kurtardı
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        KIRIKKALE'de5 metre derinliğindeki kuyuya düşen 3 yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kırıkkale'de sabah saatlerinde Kent Ormanı'nda yürüyüş yapanlar, bir kuyunun yanından geçerken köpek sesleri duydu. Vatandaşlar, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri gönderildi. Ekipler, halatla yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya inerek, 3 yavru köpeği kuyudan çıkardı. Köpekler, bakımları yapılmak üzere Kırıkkale Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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