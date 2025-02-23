Kırıkkale'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Kırıkkale'de iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Kırıkkale'de iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Merkeze bağlı Hacılar beldesi Sağlık Mahallesi'nde komşu oldukları ve aralarında arsa sınırı nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen K.L. ile O.Ç. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.Ç, av tüfeğiyle K.L'ye ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Göğsü ve bacağından yaralanan K.L, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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