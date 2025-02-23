Kırıkkale'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Merkeze bağlı Hacılar beldesi Sağlık Mahallesi'nde komşu oldukları ve aralarında arsa sınırı nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen K.L. ile O.Ç. arasında tartışma çıktı.

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