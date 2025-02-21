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        Kırıkkale'de 7 gündür aranan yaşlı adamın boş arazide cesedi bulundu

        Kırıkkale'de 7 gün önce kaybolan 70 yaşındaki demans hastasının, boş arazide cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 18:38 Güncelleme: 21.02.2025 - 18:45
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        Kırıkkale'de 7 gündür aranan yaşlı adamın boş arazide cesedi bulundu
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        Kırıkkale'de 7 gün önce kaybolan 70 yaşındaki demans hastasının, boş arazide cesedi bulundu.

        Bir haftadır kent merkezinde KGYS ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen, birçok noktada dron destekli arama çalışması yürüten İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yanındaki boş arazide Aydemir Şatay'ın cesedine ulaştı.

        Şatay'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinden 14 Şubat'ta ayrıldıktan sonra Aydemir Şatay'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirmişti. Demans hastası olduğu öğrenilen Şatay için arama çalışması başlatılmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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