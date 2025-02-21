Kırıkkale'de kaybolan demans hastası ölü bulundu

KIRIKKALE'de 7 gün önce kaybolan 70 yaşındaki demans hastası Aydemir Şatay'ın boş arazide cansız bedeni bulundu.

Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan demans hastası Aydemir Şatay, 14 Şubat'ta evinden çıktıktan sonra kayboldu. Babası Aydemir Şatay'a ulaşamayan K.Ş., durumu polise bildirdi. Güvenlik güçleri tarafından Şatay'ın bulunması için çalışması başlatıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarından Şatay'ın izine ulaşmaya çalışan polis, cep telefonunun son sinyal verdiği Etiler Mahallesi çevresinde arama yaptı. Bir haftadır kent merkezindeki birçok noktada dron destekli arama çalışması yürüten polis ekipleri, Aydemir Şatay'ın Silah Organize Sanayi Bölgesi'ne doğru gittiğini tespit etti. Arama çalışmalarını bölgede yoğunlaştıran ekipler, sanayi bölgesi yakınlarındaki boş arazide Şatay’ın cansız bedenine ulaştı. Şatay'ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.