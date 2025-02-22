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        Kırıkkale'de kargo aracında 52,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Kırıkkale'de, bir kargo aracında silikon tüplerine gizlenmiş 52,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 20:42 Güncelleme: 22.02.2025 - 20:46
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        Kırıkkale'de kargo aracında 52,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Kırıkkale'de, bir kargo aracında silikon tüplerine gizlenmiş 52,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında bir kargo aracını durdurdu.

        Araçta narkotik köpeği "Adam"ın desteğiyle yapılan aramada, silikon tüplerine gizlenmiş 52,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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