Kırıkkale'de kargo aracında 52,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Kırıkkale'de, bir kargo aracında silikon tüplerine gizlenmiş 52,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Kırıkkale'de, bir kargo aracında silikon tüplerine gizlenmiş 52,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında bir kargo aracını durdurdu.
Araçta narkotik köpeği "Adam"ın desteğiyle yapılan aramada, silikon tüplerine gizlenmiş 52,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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