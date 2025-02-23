Hizbullah lideri Nasrallah için 5 ay sonra cenaze töreni
27 Eylül'de İsrail'in hava saldırısında öldürülen eski Hizbullah lideri Hasan Nasrallah için Beyrut'ta cenaze töreni düzenleniyor. Beyrut'ta yaklaşık beş ay sonra düzenlenen törene binlerce insanın katılığı görüldü
İsrail'in saldırılarında yaklaşık 5 ay önce öldürülen Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah için Beyrut'ta cenaze töreni düzenleniyor.
Beyrut'ta aylar sonra düzenlenen cenaze töreni bugüne dek Hizbullah'ın güvenlik gerekçesi nedeniyle düzenlenmemişti. Şubat ayı başında Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Nasrallah için 23 Şubat'ta cenaze töreni düzenleneceğini duyurmuştu.
Beyrut'taki töreni binlerce insanın katıldığı görüldü.
NASRALLAH'IN ÖLDÜRÜLMESİ
İsrail ordusu 27 Eylül'den Lübnan ile 27 Kasım'da yapılan ateşkes anlaşmasına kadar, Dahiye'ye şiddetli saldırılar düzenlemişti.
Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, 27 Eylül'de yine Dahiye bölgesinde İsrail ordusunun düzenlediği şiddetli bombardıman sonucunda öldürülmüştü.
Nasrallah'ın kuzeni ve halefi olarak bilinen Haşim Safiyyuddin ise 3 Ekim'deki İsrail saldırısıyla hayatını kaybetmişti.