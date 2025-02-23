Kırıkkale'de araçların camını kıran şüpheli yakalandı
Kırıkkale'de park halindeki araçların camını kıran zanlı gözaltına alındı.
Kırıkkale'de park halindeki araçların camını kıran zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde farklı tarih ve bölgelerde park halindeki bazı araçların camlarının kırılması üzerine şüphelinin bulunması için çalışma yaptı.
Güvenlik kameraları kayıtlarından kimliği belirlenen D.Y, polis ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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