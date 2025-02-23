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        Kırıkkale'de 46 bin 700 dolu makaron ele geçirildi

        Kırıkkale'de polis ekiplerince durdurulan araçta 46 bin 700 dolu makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 14:23 Güncelleme: 23.02.2025 - 14:25
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        Kırıkkale'de 46 bin 700 dolu makaron ele geçirildi
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince durdurulan araçta 46 bin 700 dolu makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışma kapsamında, E.T'ye ait araçta arama yaptı.

        Araçta, 46 bin 700 dolu makaron ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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